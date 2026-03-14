Ligue 1 : Lorient / Lens en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Ligue 1 14 mars 2026 – Lorient / Lens en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer cet après-midi. Suite de la 26ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 pour le RC Lens qui se déplace à Lorient.





Un match à suivre ce samedi à 17h en exclusivité sur beIn Sports.







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Le FC Lorient reçoit le RC Lens cet après-midi au stade du Moustoir pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Les Merlus, invaincus depuis plusieurs matches mais souvent accrochés par leurs adversaires, occupent le milieu de tableau et espèrent confirmer leur solidité à domicile, où ils n’ont perdu qu’une seule fois cette saison.

En face, le RC Lens, deuxième du championnat et toujours en lutte pour le titre, se déplace en Bretagne avec l’objectif de rester au contact du leader, le PSG. Les Sang et Or restent sur une victoire convaincante contre Metz et comptent sur leur intensité et leur solidité collective pour s’imposer face à une équipe lorientaise difficile à battre chez elle. Un duel aux enjeux différents mais qui s’annonce disputé entre deux formations en confiance.



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Lorient / Lens – Composition des équipes

🔵 Lorient (composition officielle) : Mvogo – Meïté, Talbi (c), Faye – Le Bris, Avom, Cadiou, Kouassi – Karim, Dieng, Makengo

🔵 Lens (composition officielle) : Risser – Celik, Ganiou, Sarr – Abdulhamid, Sangaré, Thomasson (c), Udol – Thauvin, Edouard, Sima

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Lorient / Lens ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur beIN Sports 1 dès 17h.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Lorient / Lens, 26ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce samedi.