Quelle époque du 14 mars 2026 : les invités ce soir sur France 2

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Quelle époque du 14 mars 2026, les invités – Ce samedi soir en deuxième partie de soirée, Léa Salamé vous donne rendez-vous sur France 2 pour un numéro inédit de « Quelle époque ! ». Quels sont les invités de Léa Salamé aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 23h15 sur France 2, juste après le Tournoi des Six Nations, ou sur france.tv pour le replay.







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Quelle époque du samedi 14 mars 2026 : les invités

Ce soir, Léa Salamé sera aux côtés de Paul de Saint Sernin, Charlotte Dhenaux, et Hugo Clément. Ils recevront :

➡️ Gilbert Montagné, à l’occasion de son nouvel album « L’amour dans ses mains »



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➡️ Clémentine Célarié, à l’occasion de la nouvelle version de la pièce culte « Potiche », actuellement au Théâtre Libre

➡️ Christine Ockrent, qui nous parlera de la guerre en Iran

➡️ Élodie Gossuin, à l’occasion de la sortie de son livre « Miss à nu » aux Éditions Leduc

➡️ Pascal Bruckner, à l’occasion de la sortie de son livre « De mère inconnue » aux Éditions Grasset

➡️ Cyril Benzaquen, septuple champion du monde de kickboxing

Quelle époque, rappel du concept

« Quelle époque ! » est un talk-show spectaculaire mêlant divertissement et humour pour décrypter les grandes mutations de notre société, ses fractures et ses débats idéologiques. Ce programme dynamique met en lumière une jeunesse en pleine évolution, des personnalités affirmées et une créativité foisonnante, réunissant sur son plateau artistes, intellectuels, politiques, influenceurs et témoins de l’actualité. Conçue comme une arène d’échanges, l’émission offre également une vitrine aux jeunes talents émergents. Au cœur de cette effervescence, Léa Salamé guide les discussions avec finesse et sans concession, accompagnée d’intervenants percutants qui explorent avec elle les enjeux et dynamiques du monde contemporain.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quelle époque ! » ce samedi 7 mars 2026 sur France.tv