« Mariés au premier regard » : le double mariage de Mélanie et Lucile aura-t-il lieu ? Réponse !

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Alors que le sixiième épisode de la saison 10 de « Mariés au premier regard » était diffusé ce lundi soir sur M6, Mélanie et Lucile, deux soeurs fusionnelles, se préparaient à se marier au premier regard avec Alexandre et Antoine.


Vous êtes déjà impatient de savoir avec qui Mélanie et Lucile vont se marier à Gibraltar ? On a déjà la réponse !

« Mariés au premier regard » : le double mariage de Mélanie et Lucile aura-t-il lieu ? Réponse !
Capture M6


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Dans l’épisode 7 lundi prochain sur M6, vous allez découvrir que Mélanie va finalement bien prendre son avion, surmontant sa phobie. Et le double mariage va bien avoir lieu. Lucile va rencontre Alexandre à Gibraltar pour un mariage au premier regard tandis que la pression monte pour Mélanie avant de découvrir Antoine…

Les deux couples vont-ils se dire oui ? On ne le saura que dans l’épisode 8 !


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Mais pour en savoir plus, rendez-vous le lundi 6 avril pour suivre l’épisode 7 de « Mariés au premier regard » !

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