Cash investigation du 31 mars : le sommaire de votre émission ce soir

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Cash investigation du 31 mars 2026 – Nouveau numéro inédit du magazine « Cash investigation » avec Elise Lucet ce mardi soir sur France 2. Aujourd’hui, elle a pour thème « L’Oréal : parce qu’ils nous le vendent bien ».





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne et bien sûr en avant-première puis replay sur France.TV.







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Cash investigation du 31 mars 2026 : au sommaire ce soir

C’est l’un des groupes français les plus célèbres à travers le monde. Son slogan, « Parce que je le vaux bien », est aujourd’hui décliné dans toutes les langues.

En 2025, le groupe affiche un chiffre d’affaires de plus de 44 milliards d’euros — un montant qui a presque doublé en dix ans. Chaque année, 7 milliards de produits sont vendus aux quatre coins de la planète. L’Oréal incarne, à bien des égards, la réussite à la française.



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Mais que savons-nous réellement de ce géant de la beauté ?

Pendant plusieurs mois, Cash Investigation a enquêté sur le numéro un mondial de la cosmétique, qui façonne l’image de la beauté féminine depuis 117 ans. Analyses de produits, témoignages et révélations inédites : ce documentaire propose une immersion dans les coulisses d’un empire.

Car derrière l’image d’excellence affichée par le groupe, l’enquête soulève de nombreuses questions.

D’abord, que valent réellement les promesses d’innovation de L’Oréal, qui affirme consacrer plus d’un milliard d’euros par an à la recherche et au développement ? Élise Lucet et la journaliste Marie Maurice ont voulu tester l’efficacité de la gamme anti-âge phare de L’Oréal Paris, Revitalift. Elles ont examiné de près les promesses de réduction des rides avancées par la marque pour séduire les consommatrices.

Cash Investigation s’est également penché sur les colorations capillaires du groupe, qui représentent à elles seules 3,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Sont-elles réellement sans danger pour la santé ? À l’origine, le fondateur Eugène Schueller avait baptisé son entreprise la « Société française des teintures inoffensives pour cheveux », refusant de produire des colorations contenant des substances jugées dangereuses. Plus d’un siècle plus tard, certaines de ces substances se retrouvent pourtant encore dans de nombreuses gammes du leader mondial de la cosmétique.

Enfin, l’émission s’est intéressée aux visages de L’Oréal : ses égéries, mais aussi les vendeurs et vendeuses qui, en magasin, assurent la promotion des produits. Combien une égérie est-elle rémunérée pour représenter la marque ? Quelles obligations doit-elle respecter ? Et quelles sont les pratiques managériales au sein d’un groupe qui se présente comme « une famille » et rassemble plus de 90 000 « L’Oréaliens » ?

À l’issue de ce numéro, le magazine proposera un grand débat. Des invités issus de différents horizons, professionnels du secteur et experts, répondront aux questions d’Élise Lucet.

Retrouvez cet épisode de Cash investigation en avant-première puis en replay france.tv.