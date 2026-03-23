« Mariés au premier regard » : les futurs maris de Mélanie et Lucile vont-ils accepter le double mariage ? Réponse !

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Alors que le cinquième épisode de la saison 10 de « Mariés au premier regard » était diffusé ce lundi soir sur M6, deux soeurs se préparaient à se marier au premier regard.





Vous êtes déjà impatient de savoir avec qui Mélanie et Lucile vont se marier à Gibraltar ? On a déjà la réponse !







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Dans l’épisode 6 lundi prochain sur M6, vous allez découvrir que Mélanie va épouser Antoine, avec qui elle est compatible à 77%, tandis que Lucile va se marier avec Alexandre.

Et à la veille du mariage à Gibraltar, les expertes vont réunir les futurs maris pour leur annoncer que leurs futures femmes veulent se marier le même jour. Vont-ils accepter le double mariage ? La réponse est… oui ! Alexandre et Antoine vont se rencontrer et même sympathiser avant leurs mariages.



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Mais pour en savoir plus, rendez-vous le lundi 23 mars pour suivre l’épisode 4 de « Mariés au premier regard » !