Le grand concert de la francophonie : artistes et programme du concert ce soir sur France 2 (24 mars 2026)

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Le grand concert de la francophonie du 24 mars 2026 – Garou et Cyril Féraud vous donnent rendez-vous ce mardi soir sur France 2 pour « Le grand concert de la francophonie ». La chaîne vous propose un grand concert afin de mettre à l’honneur la francophonie, autour du répertoire mythique de Jean-Jacques Goldman.





A découvrir sur France 2 dès 21h10 mais aussi en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







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Le grand concert de la francophonie : les artistes présents ce soir

Le temps d’une soirée exceptionnelle, Garou et Cyril Féraud réunissent, sur le Vieux-Port de Québec, des artistes venus de toute la francophonie pour célébrer en grand les chansons emblématiques de Jean-Jacques Goldman.

Parolier et mélodiste de génie, figure majeure de la chanson francophone, Jean-Jacques Goldman a marqué près de cinq décennies de musique. Ses titres, qui ont traversé les générations, seront revisités dans un cadre naturel spectaculaire, au bord du fleuve Saint-Laurent, sous le ciel étoilé du Canada.



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Sur scène, une distribution prestigieuse rassemblera des voix incontournables et des talents majeurs : Patrick Fiori, Michel Fugain, Daniel Lavoie, Mentissa, Pierre Lapointe, Gilbert Montagné, Salvatore Adamo, Roch Voisine, France D’Amour, Julie Zenatti, Louis-Jean Cormier, Magic System, Bénabar, Anne Sila, Natasha St-Pier, Dadju et Élodie Frégé. Ensemble, ils donneront vie à des moments uniques, entre interprétations revisitées, duos inattendus et grands classiques repris à l’unisson, pour célébrer ce qui nous rassemble le plus : notre langue commune.

Cette soirée-événement sera portée par la direction musicale de Scott Price, directeur musical de renom et collaborateur de longue date de Céline Dion. Il a orchestré certaines de ses performances les plus marquantes, ses tournées internationales et l’a notamment accompagnée lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, depuis la tour Eiffel.

Au cœur de ce grand rendez-vous, c’est la richesse des mots, leur musicalité et leur pouvoir de rassemblement qui seront célébrés. La langue de Molière, tout comme celle des grands paroliers qui ont façonné notre imaginaire, sera mise à l’honneur à travers une succession de prestations vibrantes et émouvantes.

Plus qu’un simple concert, cette soirée s’annonce comme une véritable fête : un moment pour chanter ensemble, pour célébrer ce qui nous unit, et pour faire de la langue française un spectacle vivant à une époque où les langues peuvent parfois nous séparer.