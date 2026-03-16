N’oubliez pas les paroles du 16 mars 2026 : Lucie continue, quels gains pour la maestro ?

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N’oubliez pas les paroles du 16 mars 2026, 3 victoires pour Lucie – Lucie a signé deux nouvelles victoires ce lundi soir dans le jeu musical quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ».











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N’oubliez pas les paroles du lundi 16 mars 2026, Quentin éliminé

Dans le détail ce soir, Lucie a remporté la jolie somme de 10.000 euros sur la première émission et 1.000 euros sur la seconde. Elle totalise 12.000 euros de gains en 3 victoires.

N’oubliez pas les paroles du replay de 16 mars l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce lundi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.