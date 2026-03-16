Un Si Grand Soleil du 17 mars : Johanna confronte Yann, Flore dérape (résumé épisode 1880 en avance)

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Un si grand soleil du 17 mars 2026, spoiler résumé de l’épisode 1880 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 17 mars 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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Flore charge le food-truck avec Ludo. Elle avoue être stressée, Ludo pense que c’est normal mais il croit en elle. Il lui donne ses recommandations, elle a peur de ne pas réussir. Rémy l’accompagne, ça l’a rassure.

Chez L Cosmétiques, Elise interroge Enric au sujet de Gabin, qui a été placé en garde à vue. Elle lui demande s’il a été témoin de comportement violent de Gabin, Enric assure que non. Il le trouve super, tout le monde l’adore. Elise demande s’il a changé la semaine dernière, Enric avoue qu’il n’était pas très bien mais c’était à cause de la rupture de son traitement. Une fois qu’il a pu le reprendre, tout allait bien.



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Au commissariat, l’avocat de Gabin demande à Yann de le ménager. Sa nuit en garde à vue a été éprouvante. Yann promet d’y aller calmement. Il montre à Gabin le carnet et demande s’il le reconnait. Il confirme, Yann demande pourquoi il a été retrouvé chez lui. Gabin ne sait plus, c’est flou dans sa tête. Yann insiste et dit que Mme Lecoeur l’appréciait beaucoup, à tel point que c’est grâce à elle qu’il a été embauché chez L Cosmétiques ! Il lui explique que sa meilleure amie travaille là-bas, elle a fait jouer ses relations. Gabin est sous le choc, Yann dit qu’elle croyait en lui et elle a voulu l’aider. Il lui demande de les aider, de faire ça pour elle… Gabin essaie de se souvenir de ce soir là. Il se sentait super mal, il refusait d’aller aux urgences de peur qu’on le garde. Elle a insisté pour l’accompagner, elle a pris son carnet et il a eu peur que les médecins le lisent et le croient fou. Il a demandé à boire, pendant qu’elle est partie chercher le verre d’eau, il a pris le carnet. Yann pense que Lucie s’en est rendue compte, elle a voulu le récupérer et il l’a frappée ! Gabin assure que non, il se souvient ne pas l’avoir tuée. Jamais il ne lui aurait fait de mal, elle était trop importante pour lui ! L’avocat rappelle sa santé fragile et demande à Yann d’arrêter.

Yann retourne dans son bureau avec Elise. Il pense toujours que c’est lui mais il n’a pas avoué. Il a raconté sa crise de panique ce soir là et le vol du carnet. Elise pense que ça ne veut pas dire qu’il l’a tué mais Yann trouve que ça fait beaucoup. Elle lui reproche de faire une fixette pour lui, Yann s’emporte et s’en va.

Elodie dit à son père avoir postulé pour une mission à Rennes. Elle lui demande s’il va s’en sortir sans elle, il lui assure qu’il se débrouillera.

Johanna appelle Muriel, elle a eu le dossier d’enquête sur Lucie Lecoeur et elle va prendre le temps de l’étudier et revenir vers elle.

Flore et Rémy installent le food-truck. Le midi, Thierry vient leur acheter une salade. Il demande une salade avec la sauce à part, Flore dit être occupée… Elle n’aime pas comment il lui parle. Il montre sa carte de flic et lui demande sa carte de vente ambulante et l’autorisation de stationnement. Flore dit qu’elle ne savait pas et promet de lui faire sa salade et lui offrir. Thierry la menace, Flore finit par l’insulter ! Il lui colle outrage à agent. Flore et Rémy rentrent à la ferme, Ludo et Elodie sont surpris. Elle s’est prise une amende de 90 euros et n’a pas assez vendu. Flore veut régler ça tout de suite, elle appelle la préfecture.

Elodie dit à Ludo qu’elle compte partir à Rennes, elle ne veut plus croiser Pauline. Ludo ne comprend pas, elle dit qu’elle ne l’aime plus et qu’ils ont fait une erreur en s’associant à elle. Ludo propose d’aller voir Johanna et modifier les statuts pour la faire partir. Elodie dit que c’est elle qui ne supporte plus de la voir, elle ne veut pas lui demander de partir… Ludo propose qu’elle prenne du temps pour elle. Elodie pleure : elle a pris sa décision, elle va partir et ne pas revenir ! Ludo est déçu et lui dit d’en parler à Pauline.

Hugo retrouve Yann, il lui demande s’il a un problème et propose de lui prendre un verre. Yann l’envoie encore balader. Hugo essaie de jouer la carte de l’humour, Yann accepte un verre le lendemain.

Flore retrouve Elise, qui est épuisée par le travail. Flore lui propose un massage, Elise comprend qu’elle a un truc à lui demander. Elle avoue et l’interroge sur Thierry Valois, elle lui parle de l’amende et l’outrage à agent. Elise comprend, elle le connait. Elle lui dit qu’elle risque un avertissement probatoire, elle lui conseille de ne pas recommencer.

Yann rentre et retrouve Johanna. Elle est sur le dossier de Lucie… Yann lui dit direct qu’il ne veut pas parler boulot à la maison. Elle demande s’ils ont retrouvé l’amant, le mec marié. Il dit qu’ils ne savent rien sur lui. Johanna trouve ça dingue, il est fort le mec. Elle pense qu’il n’est pas clean et qu’il faut creuser. Elle parle ensuite de la femme, qui si elle avait découvert la liaison avait un bon mobile. Johanna pense qu’en trompant sa femme pendant 10 mois, il a forcément faire un erreur. Yann fuit et file sous sa douche. Il a une vision de Lucie qui lui reproche de s’acharner sur Gabin, un innocent… Elle lui dit de se reprendre.

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