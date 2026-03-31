N’oubliez pas les paroles du 31 mars 2026 : quels gains pour Sandy ce mardi soir ?

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N’oubliez pas les paroles du 31 mars 2026, 24 victoires pour Sandy – Nouvelles victoires de Sandy ce mardi soir dans le jeu musical de Nagui sur France 2 « N’oubliez pas les paroles ». Quels gains a-t-elle remporté ce soir ? On vous dit tout !











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N’oubliez pas les paroles du mardi 31 mars 2026, 24 victoires pour Sandy

Dans le détail ce mardi soir, Sandy n’a rien gagné sur la première émission mais elle a ensuite remporté la jolie somme de 10.000 euros sur la deuxième émission. Elle totalise ainsi 167.000 euros en 24 victoires.

Notez que la maestro monte ainsi à la 41ème place du classement des meilleurs maestros.

N’oubliez pas les paroles du replay de 31 mars l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mardi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.



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