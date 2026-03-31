Un Si Grand Soleil du 1er avril : l’arrestation de Bernier, il dit tout à la police ! (résumé épisode 1891 en avance)

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Un si grand soleil du 1er avril 2026, spoiler résumé de l’épisode 1890 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 1er avril 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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Yann fait un footing sur la plage pendant qu’au commissariat, Bernier est conduit en salle d’interrogatoire. Elise le confronte sur le micro placé dans le bureau de Lucie Lecoeur. Il assure qu’il ne sait pas de quoi elle parle. Elle lui parle de Simon Naveli mais il assure ne pas le connaitre, tout comme Lucie Lecoeur. Elise dit que lui dit le connaitre et qu’il l’a payé. Bernier continue de nier, Akim lui demande ce qu’il voulait écouter… Bernier rigole. Elise pense que Lucie a découvert le micro, elle l’a confronté et la situation a dégénéré. Bernier refuse de parler, il demande la présence de son avocate. Elise reçoit les fadettes de son téléphone, le nom de Simon Naveli apparait à plusieurs reprises.

Yann explique à Hugo qu’il voulait aller parler à Johanna mais il n’a pas réussi. Hugo pense qu’il a bien fait, elle n’est pas prête. Yann dit avoir honte, pour Johanna et pour Lucie. Hugo dit qu’il était paumé, il doit avancer maintenant. Yann veut partir d’ici pour tout recommencer à zéro, là où personne ne le connait. Hugo lui parle de la juge, il ne peut pas faire ça maintenant. Il doit prouver son innocence et redevenir le même mec bien qu’avant. Yann lui demande d’aller chez Johanna lui récupérer quelques affaires.



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José est avec Alix, qui le rembourse pour ne pas avoir à s’associer avec lui. Il veut continuer à travailler avec elles quand même et lui dit de passer le voir, il a des pièces qui pourraient l’intéresser… Plus tard, Alix est avec José : il lui montre de la faïence d’Epinal du XIXème siècle. Elle demande si elles sont authentiques, il assure que oui et elle lui prend le lot.

Lucas est avec Dimitri, qui est dans une situation financière compliquée. Il doit 4 mois de loyer à sa propriétaire ! Lucas va se renseigner chez L Cosmétiques pour voir s’ils embauchent. Dimitri veut payer les cafés, sa carte est refusée.

Becker est avec Elise, qui lui dit que Bernier refuse de parler sans son avocate. Claudine vient d’arriver. Becker demande s’ils ont une piste sur le mobile de Bernier. Elle pense qu’il a fait chanter quelqu’un. Becker dit à Elise et Akim de le faire parler. Pendant ce temps là, Claudine s’entretient avec Bernier, qui dit qu’ils n’ont aucune preuve. Mais Claudine lui dit que s’il refuse de parler, ils vont lui mettre le meurtre sur le dos. Il risque le retour en prison ! Elle lui dit de leur donner les enregistrements, sinon elle ne pourra rien pour lui.

Alix rejoint Ulysse avec ses trouvailles. Elle dit avoir trouvé ça dans le local de José, Ulysse n’apprécie pas : il ne fait que des magouilles ! Elle dit les avoir achetées légalement. Ulysse compte vérifier d’où vient la faïence… Et bingo, ça vient d’un vol ! Alix dit que ça ne la concerne pas. Mais il y a une photo de son vase sur Midi Libre. Ulysse est inquiet, il veut qu’elle rende tout à José. Alix refuse et dit avoir des factures. Ulysse lui rappelle que son proprio est commissaire…

Chez L Cosmétiques, Lucas vient voir Bertier avec un café. Il lui demande s’ils cherchent du monde en ce moment. Il dit que ça dépend, Lucas a un pote qui cherche du travail. Bertier demande son nom pour en parler au boss… Lucas dit que c’est un pote en galère. Il avoue qu’il a déjà eu des soucis avec la justice. Bertier l’interroge sur le lien avec les contrefaçons, Lucas ne répond pas. Bertier dit qu’il peut remballer son cv, il ne mettra pas un pied chez L Cosmétiques !

Laurine est avec Catherine pour parler son projet. Mais Catherine dit être préoccupée, elle n’a pas la tête à ça… Elle avoue que l’un de ses collaborateurs a été arrêté par la police et elle s’inquiète. Laurine pense qu’elle est impliquée si elle est inquiète. Elle assure ne rien avoir à se reprocher.

Hugo vient chez Johanna pour récupérer les affaires de Yann. Elle le confronte : savait-il pour sa relation ? Il assure que non et il ne cautionne pas mais c’est son pote et il ne va pas lui tourner le dos. Elle dit qu’elle ne veut plus jamais le voir et lui demande de lui dire. Hugo trouve ça trop radical, elle lui dit que son point de vue ne l’intéresse pas et lui demande de partir.

Bernier est interrogé en présence de Claudine. Il avoue que c’est bien lui qui a fait placer le micro dans le cabinet de la psy. Il explique qu’il avait besoin d’un moyen de pression contre l’une de ses patientes. Elise veut le nom de la patiente. Bernier dit pouvoir fournir des enregistrements édifiants : probablement ceux de la meurtrière !

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