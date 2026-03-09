N’oubliez pas les paroles du 9 mars 2026 : Quentin continue, quels gains pour le maestro ?



N’oubliez pas les paroles du 9 mars 2026, 4 victoires pour Quentin – Quentin a signé deux nouvelles victoires ce lundi soir dans le jeu musical quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Il totalise 22.000 euros de gains en 4 victoires !











N’oubliez pas les paroles du lundi 9 mars 2026, Quentin continue

Dans le détails ce lundi soir, Quentin a remporté 1.000 euros sur la première émission et rien du tout sur la seconde. Il sera de retour demain soir pour tenter de conserver son micro d’argent et faire grimper ses gains !

N’oubliez pas les paroles du replay de 9 mars l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce lundi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.