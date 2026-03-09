Un Si Grand Soleil du 10 mars : la mort de Lucie, Yann efface des preuves ! (résumé épisode 1875 en avance)



Publicité





Un si grand soleil du 10 mars 2026, spoiler résumé de l’épisode 1875 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 10 mars 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





La police scientifique est au cabinet de Lucie. La femme de ménage témoigne, elle a retrouvé la psy morte. Pendant ce temps là, Yann est avec Johanna. Elle dit ne pas l’avoir attendu la veille car elle était crevée, Yann dit que c’est pas grave car il est rentré tard. Elle lui demande si ça s’est mal passé avec son indic, il dit que non mais il a eu du mal à le trouver… Il ment. Yann reçoit un appel d’Elise, ils ont besoin d’elle sur une scène de crime au cabinet d’une psy, Lucie, retrouvée morte ce matin. Yann est sous le choc.

A la ferme, Elodie cherche Flore, Ludo dit qu’elle est à la salle de bain. Flore avoue ne pas être du matin mais Elodie lui rappelle que se lever tôt dans une ferme, c’est le principe. Ludo et Flore se rendent au cabinet de Johanna pour la signature des papiers. Plus tard, Johanna les fait signer, Ludo remercie Flore de les avoir sauvés. Johanna rappelle à Ludo qu’il ne pourra pas toujours trouvé une associée pour se sauver de la faillite. Flore pense qu’ils vont devoir être prévoyants pour avoir de la trésorerie. Flore assure à Johanna que ça va bien se passer.



Publicité





Lucie est étendue au sol, la tête dans une mare de sang. Yann est bouleversé, Elise lui explique que d’après les premières constatations, elle a reçu un coup à l’arrière du crâne mais ils n’ont pas retrouvé l’arme du crime. Et avec tous ses patients, ils vont trouver beaucoup d’adn… Yann va vomir dans les toilettes, il se refait le film de la veille. Il profite ensuite qu’Elise a le dos tourné pour prendre le téléphone de Lucie. Il supprime la photo d’eux, les messages avec lui, son nom dans ses contacts et dans le journal d’appels ! Il remet ensuite le téléphone dans le carton. Elise pense avoir trouvé avoir quoi on l’a tué : un serre-livre. Il en manque un !

Clémence dit à Alain que Flore les invite ce soir pour les remercier. Alain trouve que c’est bien mais Clémence pense qu’elle va déchanter, ce projet ressemble à une lubie. Alain la trouve dur mais elle n’imagine pas Flore en fermière, elle lui donne 2 mois. Alain remarque que Clémence a mal au dos. Elle dit avoir une lombalgie carabinée, ça fait plusieurs fois. Il lui conseille de consulter mais elle pense que c’est son matelas.

Ludo forme Flore mais elle avoue ne pas aimé les chèvres et être allergique aux abeilles. Et il va falloir arroser à 6h du matin. Elle semble réaliser dans quoi elle s’engage…

Gabin est à l’hôpital, il ne se souvient de rien. Il a fait une crise d’angoisse et après c’est le trou noir. Alain lui dit qu’on l’a retrouvé dans un parc en pleine crise de confusion. Les pompiers l’ont ramené. Ils lui ont fait une injection de son traitement, il demande quand il les a pris. Gabin lui parle de la rupture de stock en pharmacie. Il veut aller travailler mais Alain lui dit qu’il doit se reposer.

Au commissariat, Yann regarde l’agenda de Lucie. Il arrache la page de la location de leur week-end en amoureux !

A la ferme, Rémi dit à Ludo qu’il y a un souci avec le potager, il pense que les sangliers sont revenus. Ludo découvre tout saccagé, il pense que c’est Flore qui a fait ça ! Il dit qu’elle n’a pas la main verte et il va falloir tout lui apprendre. Rémi propose de l’aider, Ludo le remercie.

Flore est avec Clémence et Alain. Elle leur parle de la fabrication des fromages. Ça fait rire Clémence, elle parle des animaux qu’a eu Flore enfant, qui sont tous morts. Flore n’apprécie pas, elle comprend que sa mère ne croit pas en elle… Plus tard, elle découvre que Ludo a refait son travail dans le potager. Elle dit que demain, il reste couché, elle se lève tôt et fera un max de choses. Il lui dit de s’occuper des poules et de l’arrosage. Alain et Clémence s’en vont, Alain réconforte sa fille.

Elise fait le point avec Becker et Cécile en présence de Yann. Elise pense qu’il n’y avait pas de préméditation. Le meurtrier aurait trouvé l’arme sur place – un serre livre – et l’aurait emmené avec lui après. Aucune trace d’effraction, elle a donc ouvert à son agresseur. Elise dit avoir demandé à son opérateur l’historique des appels. Yann est mal, Becker lui demande ce qui se passe. Il dit être fatigué.

Yann est en bord de mer, il a un téléphone dans les mains et le jette à la mer ! Il rentre ensuite chez lui, totalement bouleversé. Il est dans un état second et n’écoute pas Johanna… Elle lui demande si ça va, il dit avoir eu une journée difficile. Elle va se coucher et le laisse tranquille, Yann fond en larmes.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Johanna découvre la vérité, les résumés jusqu’au 27 mars 2026

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.