Quotidien du 30 mars 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

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Quotidien du 30 mars 2026, les invités – Ce lundi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

Quotidien du 30 mars 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
Capture TMC


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Quotidien : les invités du 30 mars 2026

🎙️ Philippe Étienne – Ancien ambassadeur et conseiller diplomatique de l’Élysée

⛵ Guirec Soudée – Recordman mondial de voile à l’envers


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Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce lundi 30 mars 2026 à 19h25 sur TMC.

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