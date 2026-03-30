N’oubliez pas les paroles du 30 mars 2026 : Sandy dans le top 50, elle fait grimper ses gains !

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N’oubliez pas les paroles du 30 mars 2026, 22 victoires pour Sandy – Sandy a signé deux nouvelles victoires ce lundi soir dans le jeu musical de Nagui sur France 2 « N’oubliez pas les paroles ».











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N’oubliez pas les paroles du lundi 30 mars 2026, 22 victoires pour Sandy

Dans le détail ce lundi soir, Sandy a remporté la somme maximale de 20.000 euros sur la première émission, et 5.000 euros sur la deuxième émission. Elle totalise ainsi 157.000 euros en 22 victoires. De quoi entrer dans la top 50 des maestros, Sandy est désormais 47ème au classement.

N’oubliez pas les paroles du replay de 30 mars l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce lundi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.