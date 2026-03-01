Sept à huit du 1er mars 2026 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1



Publicité





Sept à huit du 1er mars 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h20 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







Publicité





Sept à huit du 1er mars 2026 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Soleil et vie de nabab, ces retraités français ont fait du Maroc leur eldorado pour l’hiver.



Publicité





Dans « 7 à 8 »

🔵 Curtis est-il un chien tueur. Témoignage exclusif à la veille du procès de son maitre pour homicide involontaire.

🔵 Et Mélissa Anton dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara. Mélissa, 23 ans, est l’arrière-petite-fille de Fernande, 101 ans, avec qui elle forme le duo complice « Mel & Fernande », suivi par des centaines de milliers d’abonnés sur les réseaux sociaux. Malgré près d’un siècle d’écart, leur relation est aujourd’hui bouleversante de tendresse. D’abord peu évidente, elle s’est transformée lorsque Fernande est venue vivre chez Mélissa pour éviter l’EHPAD : un quotidien partagé qui a tout changé, au point que la jeune femme confie : « C’est en la regardant vieillir que j’ai appris à vivre. »

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 1er mars 2026.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.