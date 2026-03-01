

Grands Reportages du 1er mars 2026, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Grands Reportages du 1er mars 2026 : au sommaire ce dimanche

Dès 13h40 : « Le fabuleux destin des inventeurs » épisodes 1 et 2 (inédit)

Qu’ils aient 15 ans ou plus de 70, qu’ils soient bardés de diplômes ou totalement autodidactes, les inventeurs sont de véritables originaux, animés par une même obsession : aller au bout de leur rêve. Certains enchaînent les innovations, tandis que d’autres consacrent tout leur temps et leurs économies à une idée unique, celle qui pourrait changer leur destin.

Attachants, tenaces et souvent bouleversants, ces inventeurs, apprentis Géo Trouvetou et bricoleurs passionnés, naviguent sans cesse entre espoirs et désillusions. Pour cette série en deux épisodes, nous les avons suivis pendant plusieurs mois, au plus près de leurs aventures. Sur la route du succès, ils ont dû surmonter les imprévus et les épreuves, mais aussi remporter des concours, convaincre partenaires et investisseurs, et apprendre à se faire connaître.



