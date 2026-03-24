Star Academy : Ambre en studio avec un ancien gagnant, le premier single se précise enfin

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Après des semaines d’attente et de spéculations, les fans d’Ambre peuvent enfin souffler. Hier, dans l’émission de Camille Combal sur NRJ, une information est passée presque inaperçue… mais elle change tout : la gagnante de la dernière saison de la Star Academy travaille bel et bien sur son premier single.











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Une révélation lâchée en toute décontraction

Invité à l’antenne, Mosimann a évoqué, presque par hasard, sa journée. Le DJ et producteur a expliqué qu’il s’était retrouvé en studio le jour même avec Ambre, alias Amber Jadah, précisant au passage qu’ils s’étaient tous les deux trompés sur l’horaire du rendez-vous.

Une anecdote racontée sur le ton de l’humour, mais qui confirme une information essentielle : la jeune artiste est désormais activement en train d’enregistrer de la musique.

Un signal fort après des semaines d’attente



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Depuis sa victoire, Amber Jadah n’avait encore sorti aucun titre, alimentant l’impatience de ses fans et les interrogations sur la stratégie mise en place par son label. Cette révélation prouve que les choses avancent enfin en coulisses.

Travailler avec Mosimann, artiste expérimenté et habitué des productions électro-pop, laisse également entrevoir une possible direction musicale — même si rien n’a encore été officiellement annoncé.

Une collaboration logique

La rencontre entre les deux artistes a de quoi surprendre… tout en restant cohérente. Mosimann connaît parfaitement la mécanique de la Star Academy, dont il a remporté la saison 7 il y a 18 ans, et s’est depuis imposé comme producteur et DJ reconnu sur la scène internationale.

Pour Amber Jadah, collaborer avec un ancien gagnant devenu producteur à succès peut représenter un atout précieux pour réussir la délicate transition entre télé-crochet et carrière musicale durable.

Le premier single se rapproche

Si aucune date de sortie n’a encore été évoquée, cette session en studio marque une étape clé. Après plusieurs semaines de silence, cette confirmation rassure les fans : le projet est en marche, et la première « carte de visite » musicale de la gagnante est désormais en préparation.

Une chose est sûre : après autant d’attente, chaque indice autour de ce premier single est scruté de près… et cette révélation inattendue n’a fait qu’accroître la curiosité du public.