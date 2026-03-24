Le Meilleur Pâtissier : Olivier Minne succède à Laetitia Milot !

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Un mois après l’annonce du départ de Laetitia Milot, M6 a enfin levé le voile ce mardi sur le nom de la personne qui reprendra les rênes du v. Et pour la première fois depuis la création du concours, c’est un homme qui animera l’émission : Olivier Minne présentera la saison 15.











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Figure emblématique du paysage audiovisuel français, Olivier Minne s’apprête ainsi à rejoindre l’un des programmes phares de la chaîne. Son arrivée marque un véritable tournant pour le concours culinaire, qui n’avait jusqu’ici été animé que par des femmes.

Depuis son lancement en 2012, plusieurs présentatrices se sont succédé sous la tente : Faustine Bollaert, Julia Vignali, Marie Portolano puis Laetitia Milot, qui avait annoncé il y a un mois sa décision de se retirer afin de se consacrer à ses projets de fiction.

La saison 15 s’annonce donc comme celle du renouveau. Outre ce changement historique à la présentation, le programme devra également composer avec le départ de Mercotte, pilier du jury depuis la première édition.



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Habitué des émissions familiales et des grands divertissements, Olivier Minne aura pour mission de conserver l’ADN bienveillant et chaleureux du « Meilleur Pâtissier », tout en y apportant sa propre touche. Les téléspectateurs découvriront dans les prochains mois comment l’animateur s’appropriera la célèbre tente et accompagnera les nouveaux candidats dans cette 15e saison très attendue.