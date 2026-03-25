The Power du 25 mars 2026 : quel indice a été remporté ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 12)

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The Power, résumé détaillé de l’épisode 12 du mercredi 25 mars 2026 – C’est parti pour l’épisode 12 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que cette semaine, ils vont être divisés en 2 équipes : celle de Delta et celle de Kaos !











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Delta et Kaos composent leurs équipes :

– équipe Delta (rouges) : Enzo, Damien, Kelly, Jordan, Manon, Benoit – Power Player : Jordan

– équipe Kaos (violets) : Laura, Jonathan, Julien, Nehuda, Beverly, Jean-Edouard – Power Player : Beverly

Les joueurs doivent ensuite décider dans chaque équipe qui sera le Power Player : Jordan pour l’équipe de Delta, et Beverly pour l’équipe de Kaos.

Tout le monde commence ensuite à se soupçonner. Enzo prend à coeur son rôle de complice, il veut rendre l’autre équipe dingue et les pousser à la faute.



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Nehuda se faufile et espionne Benoit et Manon pendant leur discussion… Elle explose de joie en retrouvant son équipe, convaincue d’avoir démasqué le Power Player des rouges : Benoit ! Sauf que Jordan, Manon et Benoit l’ont vues les espionner et ont fait exprès de la piéger.

De son côté, Enzo comprend clairement que Beverly est surement la Power Playeuse des rouges. Il a accusé tout le monde et c’est la seule qui ne s’est pas défendue !

Place à un jeu avec à la clé, un indice sur le Power Player adverse. Les deux équipes s’affrontent, déguisées en poules ! A la fin, il reste Damien d’un côté, Jonathan de l’autre. Et c’est Damien qui offre la victoire à l’équipe de Delta ! Les rouges vont donc découvrir un indice sur le Power Player des violets.

SPOILER quel indice a été remporté ?

Dans l’épisode de demain, ils découvrent l’indice : « Le Power Player est tatoué(e) ». Evidemment, ça confirme les soupçons d’Enzo sur Beverly. Mais ils sont tous tatoués sauf Jonathan, le seul disculpé.

The Power, le replay du 25 mars

Si vous avez manqué l’épisode 13 ce mercredi 25 mars 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 26 mars à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 13.