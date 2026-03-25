La meilleure boulangerie de France du 25 mars 2026 : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?

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La meilleure boulangerie de France du 25 mars 2026 – Bruno Cormerais, Michel Sarran et Noëmie Honiat vous donnent rendez-vous ce soir sur M6 pour la suite de la saison 13 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Le jury continue son tour du Nord de l’Occitanie.





Une émission à voir dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







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La meilleure boulangerie de France du 25 mars 2026 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 20ème semaine de la saison, le jury est au Nord de l’Occitanie.

🔵 Lundi, c’est la boulangerie de Claire et Christophe en Tarn-et-Garonne qui a remporté la victoire avec la très belle moyenne de 9,1/10 (8,5/10 pour la première impression, 9,5/10 pour le produit fétiche, 9/10 pour le pain signature, et 9,3/10 pour le défi du jury).



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🔵 Mardi, c’est la boulangerie de Maxime et Alicia en Tarn-et-Garonne qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,8/10 (8/10 pour la première impression, 9,5/10 pour le produit fétiche, 9/10 pour le pain signature, et 8/10 pour le défi du jury).

🔵 Ce mercredi soir, le jury sera dans le Tarn à la découverte de deux nouvelles boulangeries.

Rappel des boulangeries de la semaine

📅 Lundi 23 mars : Chez Lucien à Saint-Nauphary (Tarn-et-Garonne) / L’Arbre à pains à Bruniquel (Tarn-et-Garonne)

📅 Mardi 24 mars : Pain & Pâtes de Paysan à Cadalen (Tarn) / Boulangerie-Pâtisserie Maxime à Labastide-Saint-Pierre (Tarn-et-Garonne)

📅 Mercredi 25 mars : La musique du pain à Aussillon (Tarn) / La grange ô pains à Puylaurens (Tarn)

📅 Jeudi 26 mars : Le Fournil du Quercynois à Montpezat-de-Quercy (Tarn-et-Garonne) / Boulangerie C Romain à Gramat (Lot)

📅 Vendredi 27 mars : Yoann Roumieux à Pont-de-Salars (Aveyron) / L’enfarine du roc à Nant (Aveyron)

En fin de semaine, le meilleur d’entre eux aura le privilège de représenter le Nord de l’Occitanie pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la saison

La Meilleure Boulangerie de France repart sillonner les routes pour une nouvelle escapade gourmande aux quatre coins du pays. Cette saison encore, l’émission mettra à l’honneur des fournils d’exception, en célébrant le terroir, le savoir-faire artisanal et la richesse du patrimoine culinaire français.

Côté jury, la cheffe pâtissière Chiara Serpaggi rejoint Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. L’aventure sera également ponctuée par la présence du chef Danny Khezzar, invité à vivre et partager cette expérience unique.