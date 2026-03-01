Un dimanche à la campagne du 1er mars 2026 : les invités de Frédéric Lopez



Un dimanche à la campagne du 1er mars 2026, les invités – Frédéric Lopez est de retour cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro de l'émission « Un dimanche à la campagne ».





Rendez-vous à 16h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Un dimanche à la campagne du 1er mars 2026 : sommaire et invités

Après plusieurs semaines de pause en raison des Jeux Olympiques, Un dimanche à la campagne fait son grand retour ce week-end sur France 2. Si Frédéric Lopez reprend bien les rênes de l’émission, il s’agit cette fois d’un numéro spécial best-of, réunissant les moments les plus marquants de la saison.

Installé dans sa maison de campagne, l’animateur nous propose de revivre les confidences, les éclats de rire et les instants d’émotion partagés avec des personnalités venues d’horizons très différents. Les téléspectateurs retrouveront ainsi Jean-Pierre Foucault, Amel Bent, Garou, Arnaud Tsamère, Stéphanie Le Quellec, Éric Dupond-Moretti et Kelly Massol.



Entre récits de parcours, souvenirs d’enfance, moments de doute et grandes réussites, cette compilation promet de replonger dans ce qui fait le sel de l’émission : des échanges sincères, loin du tumulte, dans un cadre propice aux confidences. Un rendez-vous tout en douceur pour prolonger l’esprit de l’émission avant de découvrir, très bientôt, de nouveaux invités autour de la table de Frédéric Lopez.