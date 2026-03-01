

Publicité





66 minutes du 1er mars 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h40 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur M6+







Publicité





66 minutes du 1er mars 2026, sommaire

🔸 Prêts sur gage : le crédit des fins de mois difficiles

Présentes à une quarantaine d’exemplaires sur le territoire, les antennes du Crédit Municipal accueillent un nombre croissant de clients. Le principe est simple : laisser en dépôt un bijou, une montre ou encore un tableau pour obtenir immédiatement un prêt, généralement équivalent à 50 à 70 % de la valeur estimée. En quelques minutes, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d’euros, peuvent être versés. À Béziers, dans l’Hérault, une nouvelle agence a récemment ouvert. Face à la hausse des prix, ce dispositif plus que centenaire attire désormais un public bien plus large que les seuls ménages en difficulté.

🔸 Pétanque et bouillabaisse : quand Marseille régale New York

Bouillabaisse, pastis et accent chantant : à des milliers de kilomètres du Vieux-Port, un parfum de Provence souffle sur New York. Le défi était ambitieux. Andrea Calstier, jeune chef marseillais, a choisi d’implanter à deux pas de Manhattan un restaurant gastronomique aux inspirations méditerranéennes. Après des débuts compliqués, le couple a créé la surprise en décrochant une étoile au Guide Michelin moins d’un an après l’ouverture de La Bastide. Une distinction fulgurante qui hisse l’établissement parmi les tables les plus recherchées de la ville. Désormais, il faut s’y prendre plusieurs mois à l’avance pour savourer leur cuisine baignée de soleil.



Publicité





🔸 Maires sous pression : le grand ras-le-bol des élus

À quinze jours des municipales, un chiffre frappe les esprits : près de 2 200 maires ont quitté leurs fonctions avant la fin de leur mandat, une situation inédite. Lourdeurs administratives, responsabilités juridiques accrues, moyens insuffisants… la charge ne cesse de s’alourdir. Le malaise est aussi lié à la montée des menaces, des agressions et des incivilités visant directement les élus. Dans les petites communes en particulier, ces maires, piliers d’une démocratie de proximité, se retrouvent fragilisés alors même que leur rôle reste indispensable.

🔸 Les Français champions des PV impayés

Chaque année, près de 28 millions de procès-verbaux sont établis en France, mais un sur cinq ne serait jamais acquitté. Entre radars automatiques et stationnement payant, certains conducteurs rivalisent d’ingéniosité pour échapper aux sanctions : plaques dissimulées, fausses cartes de stationnement pour personnes handicapées, usurpations d’identité afin d’éviter amendes et retraits de points. Des stratagèmes qui peuvent coûter très cher : masquer sa plaque expose à une amende pouvant atteindre 7 500 euros et à une suspension de permis. Enquête sur ces automobilistes prêts à tout pour ne pas régler leurs contraventions.

Et à 18h40 dans 66 minutes Grand Format :

🔸 Ottawa : le nouveau bon filon canadien

À Ottawa, la capitale fédérale, et dans ses environs, le rêve canadien ne s’improvise pas. L’hiver s’étire sur de longs mois, avec des températures qui peuvent chuter jusqu’à –30 °C. Il faut apprivoiser la conduite sur routes enneigées, absorber des factures de chauffage élevées et composer avec un quotidien rythmé par le froid. Ici, rien ne se fait à la légère, tout se prépare.

Malgré ces contraintes, plus de 120 000 Français ont fait le choix du Canada, notamment de cette région de l’Ontario. À Ottawa, ils trouvent des perspectives professionnelles attractives, une économie solide et un environnement rassurant pour élever leurs enfants. Mais s’y installer implique un véritable tournant : climat rigoureux, distance avec les proches, formalités administratives parfois complexes. Le Canada ne se résume pas à une image idyllique. C’est un engagement, un défi de chaque jour pour celles et ceux qui veulent concrétiser leur projet de vie.