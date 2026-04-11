100% logique du 11 avril 2026 : les invités de Cyril Féraud ce soir sur France 2

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100% logique du 11 avril 2026 – Ce samedi soir, Cyril Féraud vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouveau numéro inédit du jeu « 100% logique : la réponse est sous vos yeux ». Quels invités seront aux côtés des candidats ce soir ?





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







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100% logique du 11 avril 2026, les invités de ce soir

Pour cette nouvelle édition, trois personnalités inédites se joignent au jeu et viennent épauler les 100 candidats dans leurs défis de logique : Samuel Étienne, Séverine Ferrer et Pierre-Yves Bon.

100% logique, rappel de la présentation du jeu

Peu importe l’âge, le niveau scolaire ou les connaissances, chacun peut tenter sa chance. Un enfant de 8 ans peut tout aussi bien l’emporter qu’une personne de 80 ans, car chaque réponse se trouve « sous vos yeux »… encore faut-il savoir l’identifier !



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100 candidats s’affrontent avec un objectif : aller le plus loin possible et tenter de remporter une cagnotte pouvant atteindre 100 000 €. Pour y parvenir, ils doivent répondre à une série de questions, allant de la plus accessible (réussie par 95 % des Français) à la plus redoutable (que seulement 1 % de la population parvient à résoudre).

Au début du jeu, chaque participant reçoit 1 000 €. Mais attention : en cas de mauvaise réponse, le candidat est éliminé et sa mise vient alimenter la cagnotte commune. Les derniers encore en lice auront alors l’opportunité de répondre à la question ultime — celle que seuls 1 % des Français savent résoudre — pour tenter de décrocher le jackpot.

Qui parviendra à éviter tous les pièges et à répondre correctement à la dernière question ? Ce grand quiz promet de mettre à l’épreuve la logique, le bon sens… et même de lancer des défis en famille devant l’écran !

Préparez vous pour un nouveau numéro de « 100% logique » ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV