Danse avec les Stars : qui a été éliminé en demi-finale ? Qui sont les finalistes ? (résumé + replay DALS 10 avril 2026)

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Danse avec les Stars, résumé demi-finale du 10 avril 2026 – C’est parti pour le 10ème prime de la saison 15 de « Danse avec les Stars ». Ce soir, c’est c’est la demi-finale et il y aura deux couples éliminés !





Camille explique que ce soir, les couples vont d’abord tous passer sur une carte blanche.







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Emma et Dorian Rollin ouvrent le bal et ils ont décidé de danser sur « Chandelier » de Sia, la chanson de la presta iconique de Loïc Nottet et Denitsa. Jean-Marc a adoré et annonce qu’ils ont « réinventé la beauté ». Mel a aimé l’énergie mais aurait voulu plus de contrôle. Fauve annonce qu’ils ont passé un cap. Et Chris parle d’une bonne performance mais il en veut plus.

Les notes d’Emma : 9 de Jean-Marc, 9 de Mel, 9 de Fauve, 8 de Chris, total : 35 pts



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Place à Lucie Bernardoni et Christophe Licata. Ulysse, Papy et Marlène de la Star Ac sont présents à la fin. Mel aurait voulu encore plus d’énergie. Jean-Paul a trouvé ça audacieux mais il veut qu’elle travaille les détails. Fauve a trouvé ça pétillant. Et Chris salue l’une des meilleures progressions.

Les notes de Lucie : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, 8 de Chris, total : 32 pts

Samuel Bambi et Ana Riera dansent sur du Michael Jackson. Jean-Marc a trouvé Samuel envouté et envoutant, il a trouvé ça génial. Mel a adoré et les félicite. Fauve avoue qu’il ne l’a pas déçue une seule fois de la saison !

Les notes de Samuel : 9 de Jean-Marc, 10 de Mel, 10 de Fauve, 9 de Chris, total : 38 pts

On continue avec Juju Fitcats et Jordan Mouillerac. Son frère vient lui faire une surprise. Jean-Marc est très ému et salue sa transformation au fil des primes. Mel a adoré. Chris annonce qu’il veut la voir en finale. Et Fauve

Les notes de Juju : 10 de Jean-Marc, 10 de Mel, 10 de Fauve, 9 de Chris, total : 39 pts

On termine avec Maghla et Adrien Caby. Jean-Marc les félicite, Fauve également même si elle en veut plus. Mel adore mais aimerait plus de souplesse. Chris parle d’une danse honorable.

Les notes de Maghla : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, 7 de Chris, total 31 pts

Place ensuite au défi de l’improvisation, sauf pour Maghla et Adrien. Les votes sont ouverts !

Emma et Dorian Rollin passent les premiers, ils tirent au sort un chacha. Mel la félicite, elle a monté le volume. Jean-Marc note un problème de musicalité, Fauve le rejoint. Chris dit aussi qu’ils étaient hors rythme.

Les notes d’Emma : 7 de Jean-Marc, 8 de Mel, 7 de Fauve, 7 de Chris, total : 29 pts

Lucie Bernardoni et Christophe Licata tirent au sort la rumba. Jean-Marc et Fauve saluent leur technique, mais Fauve veut plus d’ouverture. Mel a adoré. Et Chris

Les notes de Lucie : 8 de Jean-Marc, 9 de Mel, 8 de Fauve, 8 de Chris, total : 33 pts

Samuel Bambi et Ana Riera tirent une valse. Les juges ont notés quelques soucis techniques.

Les notes de Samuel : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, 8 de Chris, total : 32 pts

On termine avec Juju Fitcats et Jordan Mouillerac tirent un chacha. Jean-Paul annonce que c’est une tueuse. Chris note la différence avec la danse préparée,

Les notes de Juju : 9 de Jean-Marc, 9 de Mel, 9 de Fauve, 8 de Chris, total : 35 pts

Le classement des couples de la demi-finale

1. Juju Fitcats et Jordan 74 pts

2. Samuel et Ana 70 pts

3. Lucie et Christophe 65 pts

4. Emma et Dorian 64 pts

5. Maghla et Adrien 31 pts

Et les deux couples éliminés sont…

23h36 : c’est l’heure des résultats. Samuel et Anna vont en finale, suivis de Emma et Dorian !

Place au face à face pour Juju et Jordan, Lucie et Christophe, et Maghla et Adrien. Un seul de ces couples ira en finale !

23h53 : c’est Juju et Jordan qui se qualifient pour la finale ! Lucie Bernardoni et Christophe Licata, ainsi que Maghla et Adrien Caby sont donc éliminés.

Danse avec les Stars, le replay du 10 avril 2025

Rendez-vous le vendredi 17 avril à 21h sur TF1 pour suivre la finale de Danse avec les Stars saison 15. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.