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20h30 le vendredi du 17 avril 2026 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le vendredi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse et ce numéro intitulé « Guy, YouTube à la campagne ».





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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« 20h30 le vendredi » du 17 avril 2026 : « Guy, YouTube à la campagne »

« Les rencontres de 20h30 » mettent en lumière un youtubeur pour le moins atypique : à 68 ans, il s’est donné pour mission de prouver que les Français peuvent être pleinement heureux à la campagne. Ancien militaire, Guy Gatignol partage au quotidien des vidéos sur l’Auvergne, afin de mettre en avant son territoire, ses habitants et leurs traditions.

Sur les réseaux sociaux, son approche fait mouche. À travers des reportages mêlant humour, authenticité et engagement, il bouscule les idées reçues souvent associées à la ruralité et parvient à toucher un public de plus en plus large.



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