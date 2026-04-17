Ligue 1 : Lens / Toulouse en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Ligue 1 12 avril 2026 – Lens / Toulouse en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce soir. Début de la 30ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec le RC Lens qui reçoit Toulouse au Stade Bollaert.





Un match à suivre ce vendredi soir à 20h45 en exclusivité sur Ligue 1+.







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Le RC Lens reçoit le Toulouse FC ce vendredi soir au stade Bollaert-Delelis, en ouverture de la 30e journée de Ligue 1. Actuels dauphins du championnat, les Lensois veulent consolider leur place et mettre la pression sur le leader, forts de leur excellente dynamique à domicile et de leur solidité collective.



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En face, Toulouse, installé dans le ventre mou du classement, arrive sans pression mais avec l’envie de créer la surprise malgré une forme irrégulière et une lourde défaite récente. Cette rencontre fait aussi office de répétition générale, puisque les deux équipes se retrouveront dès la semaine prochaine en demi-finale de la Coupe de France.

Lens / Toulouse – Composition des équipes

🔵 Lens (composition probable) : Risser – Ganiou, Sarr, Masuaku – Aguilar, Bulatovic, Thomasson (c), Udol – Thauvin, Edouard, Saïd

🔵 Toulouse (composition probable) : Restes – Koumbassa, Cresswell, Nicolaisen (c) – Kamanzi, Diop, Casseres, Dønnum – Hidalgo, Russell-Rowe, Gboho

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Lens / Toulouse ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 20h45.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Lens / Toulouse, 30ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce dimanche soir.