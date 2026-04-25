50mn Inside du 25 avril 2026 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

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50′ Inside du 25 avril 2026, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside.


A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.

50mn Inside du 25 avril 2026 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1
Capture TF1


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50mn Inside du 25 avril 2026, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

✨ En coulisses : plongez dans les préparatifs féeriques du Bal des princesses, un événement aussi magique que spectaculaire, où les rêves prennent vie.

🇬🇧 Dans l’actu : direction Londres, où la famille royale britannique continue de fasciner… et surtout de faire vendre à travers le monde.


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🎤 Le Portrait : Matt Pokora se livre en toute sincérité et partage des confidences inédites sur sa carrière et sa vie personnelle.

🎬 La Story : retour sur le succès culte du film « Le diable s’habille en Prada », un phénomène qui continue de marquer les esprits.

50mn Inside du 25 avril 2026, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

☀️ Le Document : Cap sur un pays fascinant qui a conquis la planète : la Corée du Sud. Comment parvient-elle à garder une longueur d’avance ? Plongée au cœur d’une nation audacieuse, où tout semble possible.

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.

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