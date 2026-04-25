Ligue 1 : Lyon / Auxerre en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Ligue 1 25 avril 2026 – Lyon / Auxerre en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer cet après-midi. Suite de la 31ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec l’Olympique Lyonnais qui reçoit Auxerre.





Un match à suivre ce samedi après-midi à 15h en exclusivité sur beIN Sports.







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Ce samedi après-midi l’Olympique Lyonnais reçoit l’AJ Auxerre au Groupama Stadium pour la 31e journée de Ligue 1. Une affiche aux enjeux opposés : Lyon, actuellement sur le podium, veut sécuriser sa place en Ligue des champions, tandis qu’Auxerre, barragiste, joue sa survie dans l’élite et doit grappiller des points dans ce sprint final .

Sur le terrain, les Lyonnais arrivent en confiance après plusieurs bons résultats, dont une victoire marquante contre le PSG, et pourront compter sur le retour de joueurs importants comme Corentin Tolisso. En face, Auxerre reste accrocheur malgré sa position délicate, avec une série de matchs nuls et une volonté de s’appuyer sur un bloc solide pour créer la surprise. Entre une équipe ambitieuse et une autre en lutte pour le maintien, ce duel promet intensité et tension jusqu’au bout.



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Lyon / Auxerre – Composition des équipes

🔵 Lyon (composition probable) : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté (c), Tagliafico – Morton, Mangala – Endrick, Merah, Afonso Moreira – Yaremchuk

🔵 Auxerre (composition probable) : De Percin – Senaya, Diomandé, Okoh, Mensah – Owusu (c), Danois – Faivre, Namaso, Oppegård – Sinayoko

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Lyon / Auxerre ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur beIN Sports dès 15h.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Lyon / Auxerre, 31ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce dimanche.