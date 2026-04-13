C à vous du 13 avril 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 13 avril 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔵 Étude Ipsos à un an de la présidentielle, défaite d’Orban en Hongrie, liens du RN avec les patrons… On en parle avec Brice Teinturier, politologue & DG délégué d’Ipsos-BVA France, ce soir

🔵 Sous le feu des critiques de Trump, le pape Léon entame une visite historique en Algérie. On reçoit Jean-Marie Guénois, rédacteur en chef au journal “Le Figaro”, chargé des religions et du Vatican, auteur de « Léon XIV : de révélations en révélations » (Cerf)



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🔵 Dans la suite de C à vous :

🎬 Pauline Clément & Arthur Dupont, pour le film “Une fille en or”en salle ce mercredi

🎙️Hervé Pauchon, pour son podcast “La balado de Pauchon”

🎸 Lynda Lemay, pour l’album “À fleur de cordes”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 13 avril 2026 à 19h sur France 5.