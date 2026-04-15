C à vous du 15 avril 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 15 avril 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔵 Les jeunes Français lisent de moins en moins, un constat « préoccupant », selon une étude. Christophe Ono-dit-Biot, auteur de « L’odyssée de l’Odyssée » aux éditions Grasset et Régine Hatchondo, présidente du centre national du livre (CNL), sont ce soir les invités

🔵 Contrôle du prix des carburants : les distributeurs demandent le « retrait » du projet du gouvernement. On en parle avec Dominique Schelcher, président directeur général de Coopérative U



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🔵 Dans la suite de C à vous :

✨Catherine Ceylac pour son spectacle « Conversation intime » au Théâtre de Paris

🎬 Philippe Croizon et Suzana Sabino pour le film « Pour le meilleur » en salle le 22 avril

🎙️ Flore Benguigui pour son Album “I-330”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 15 avril 2026 à 19h sur France 5.