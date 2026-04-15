Carlos Alcaraz contraint d’abandonner le tournoi de Barcelone

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Coup de tonnerre à Barcelone. Carlos Alcaraz a officialisé ce mercredi son retrait de l’ATP 500 catalan, au lendemain de son entrée en lice pourtant victorieuse.





Le numéro 2 mondial s’était imposé au premier tour face au Finlandais Otto Virtanen (6-4, 6-2), mais cette victoire avait été marquée par une alerte physique. Touché au poignet droit, l’Espagnol avait fait appel au kinésithérapeute en plein match et terminé la rencontre avec un bandage.







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Malgré ce succès, la situation s’est aggravée dans les heures suivantes. Après des examens médicaux, Alcaraz a pris la décision de ne pas disputer son match du deuxième tour. Le joueur a lui-même reconnu que la blessure était “plus sérieuse que prévu”, préférant stopper immédiatement pour éviter toute complication.

Très attaché au tournoi du Barcelona Open, qu’il a remporté en 2022 et 2023, Alcaraz restait sur une finale perdue face à Rune en 2025 et faisait partie des grands favoris cette semaine.



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Son abandon est d’autant plus frustrant qu’il intervenait après une entrée en matière réussie, malgré des sensations déjà mitigées. Arrivé en Catalogne dans la foulée de sa finale perdue face à Yannik Sinner au Masters 1000 de Monte-Carlo, le Murcien paye sans doute l’enchaînement des matchs et le manque de récupération.

À quelques semaines des grands rendez-vous sur terre battue, dont Roland-Garros, ce retrait apparaît avant tout comme une décision de précaution. Reste désormais à savoir combien de temps le jeune Espagnol sera éloigné des courts.