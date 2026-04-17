C à vous du 17 avril 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 17 avril 2026, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔵 Violences éducatives : une méthode trop banalisée ? On en parle avec le psychiatre et psychanalyste Serge Hefez. Son livre « Les filles et les garçons d’aujourd’hui expliqués aux adultes désorientés », sera disponible le 7 mai aux éditions du Seuil

🔵 « Dansons » : Céline Dion dévoile son nouveau titre écrit par Jean-Jacques Goldman. Nous recevons Éric Jean-Jean, animateur et producteur à RTL, dans C à vous



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🔵 Dans la suite de C à vous :

Marina Carrère d’Encausse, pour son émission “Enquête de santé”, “Insomnie : à la recherche du sommeil perdu”, diffusée le 21 avril sur France 5

Mélanie Page, pour son livre « Peaux à peaux », disponible aux éditions Albin Michel

Laurence Arné et Alexandre Kominek pour la série “Recalé”, à partir du 23 avril sur Netflix

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 17 avril 2026 à 19h sur France 5.