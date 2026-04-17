Un Si Grand Soleil Spoiler : Nathalie face à Henri, un mort à Montpellier ! (épisode du 22 avril)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1906 du 22 avril 2026 – Les choses vont mal tourner pour les Beaulieu dans quelques jours dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Et pour cause, Henri Beaulieu va être retrouvé mort !











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Quelques heures plus tôt, contre l’avis d’Emma qui l’a prévenue que les Beaulieu sont des gens dangereux, Nathalie décide d’aller les voir, seule. Elle s’est confiée à Bertier, mais aussi à Marc au sujet de son père, Dider Beaulieu. Mais Emma, avertie par Lucas, a mis en garde sa mère.

Sauf que pour Nathalie, la tentation d’aller voir son frère et sa soeur est trop forte. Elle sonne alors qu’Henri Beaulieu vient de rentrer. Elle lui annonce être la fille de Didier mais Henri est odieux et la rembarre sèchement ! Il accuse Nathalie de vouloir lui soutirer de l’argent et la met dehors ! Nathalie est bouleversée.

Après ça, Nathalie achète une bouteille de vodka, elle est mal… Au même moment, Jeanne, en larmes, appelle les secours. Elle a retrouvé Henri inconscient ! Le pompier lui demande si elle sent un poul, la réponse est non ! Henri Beaulieu est mort ! Il est au sol au pied des escaliers, sa tête semble avoir heurté la marche…



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