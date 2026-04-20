C à vous du 20 avril 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 20 avril 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔵 Décès de Nathalie Baye : son ami et agent Dominique Besnehard lui rend ce soir hommage dans #CàVous aux côtés de Jean-Pierre Lavoignat, journaliste cinéma.

🔵 Déjeuner de Jordan Bardella avec le MEDEF : un signe supplémentaire du rapprochement entre le RN et le patronat ?

On en parle avec Thierry Pech, DG du think tank Terra Nova et Nicolas Beytout, directeur du journal “L’Opinion”



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🔵 Dans la suite de C à vous :

Les L5, pour leur concert “L5 on stage” qui aura lieu le 19 février 2027 au

Dôme de Paris. Elles interpréteront en live le titre “Toutes les femmes de ta vie”

💪 Ciryl Gane, pour son combat de MMA le 14 juin à la Maison Blanche à

l’occasion des 80 ans de Donald Trump

José Garcia & Marie Rémond, pour le film “Élise sous emprise” en salle le 13 mai

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 20 avril 2026 à 19h sur France 5.