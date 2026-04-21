C à vous du 21 avril 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

Par /

Publicité

C à vous du 21 avril 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mardi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !


Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.

C à vous du 21 avril 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
France 5


Publicité

🔵 Passage à Matignon, dissolution, confidences personnelles, vision pour 2027… L’ancien Premier ministre et secrétaire général du parti Renaissance, Gabriel Attal, se confie dans son livre “En homme libre” disponible aux éditions de l’Observatoire

🔵 Dans la suite de C à vous :
Alex Vizorek, pour la “Cérémonie des Molières”, le lundi 4 mai sur France 2
Michèle Halberstadt, pour son livre « Juste un peu d’amour » disponible aux éditions du Cherche Midi
Angélique Kidjo, pour son album “Hope !!” disponible le 24 avril


Publicité

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 21 avril 2026 à 19h sur France 5.

A LIRE AUSSI
La meilleure boulangerie de France du 21 avril 2026 : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?
La meilleure boulangerie de France du 21 avril 2026 : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?
Le Meilleur Pâtissier : début du tournage de la nouvelle saison, qui va remplacer Mercotte ? Réponse !
Le Meilleur Pâtissier : début du tournage de la nouvelle saison, qui va remplacer Mercotte ? Réponse !
Enquête de santé du 21 avril 2026 : sommaire et invités du numéro inédit ce soir sur France 5
Enquête de santé du 21 avril 2026 : sommaire et invités du numéro inédit ce soir sur France 5
The Power du 20 avril 2026 : qui est le complice ? Réponse (résumé, spoiler + replay épisode 26)
The Power du 15 avril 2026 : qui sera le nouveau Power Player ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 24)


Publicité


Retour en haut