C à vous du 21 avril 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 21 avril 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mardi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔵 Passage à Matignon, dissolution, confidences personnelles, vision pour 2027… L’ancien Premier ministre et secrétaire général du parti Renaissance, Gabriel Attal, se confie dans son livre “En homme libre” disponible aux éditions de l’Observatoire

🔵 Dans la suite de C à vous :

Alex Vizorek, pour la “Cérémonie des Molières”, le lundi 4 mai sur France 2

Michèle Halberstadt, pour son livre « Juste un peu d’amour » disponible aux éditions du Cherche Midi

Angélique Kidjo, pour son album “Hope !!” disponible le 24 avril



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Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 21 avril 2026 à 19h sur France 5.