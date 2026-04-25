C à vous du 25 avril 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 25 avril 2026, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔵 Présidentielle 2027 : déjà le coup d’envoi ? Le décryptage d’Alain Duhamel, éditorialiste, essayiste et auteur de “Les politiques, portraits et croquis” (Éditions de l’Observatoire), dans C à vous

🔵 Tchernobyl : il y a 40 ans, la pire catastrophe nucléaire de l’histoire. On en parle avec Noël Mamère, ancien journaliste et David Korn-Brzoza, réalisateur du documentaire « Tchernobyl, une tragédie sans fin » le 28 avril sur France 2



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🔵 Dans la suite de C à vous :

🎶 Sofiane Pamart pour son album “Movie” et son concert au Stade de France le 17 avril 2027

🎥 François Cluzet et Reem Kherici pour le film “Pour le plaisir”, en salle le 6 mai

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce samedi 25 avril 2026 à 19h sur France 5.