Demain Nous Appartient spoilers : Leïla face à ses filles, un nouveau débarque, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 27 avril au 1er mai 2026)

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Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 27 avril au 1er mai 2026 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » ? Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











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Et on peut déjà vous dire que grâce à Samuel et Ellie, Leïla va finalement trouver le courage de faire face à ses filles ! Le choc est immense pour Noor et Soraya, Leïla doit tout leur expliquer. Mais si Soraya se montre compréhensive, c’est plus compliqué pour Noor, qui peine à pardonner sa mère…

A l’hôpital, Jean, un nouvel infirmier débarque. Il ne manque pas de caractère et réussit à se faire inviter chez William ! Quant à Violette, elle rend visite à Charles en prison.

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 27 avril au 1er mai 2026

Lundi 27 avril 2026 (épisode 2191) : Ellie est investie dans un dilemme familial. Diego passe très vite à autre chose. Un duel de pâtissier oppose Karim et Arthur.

Mardi 28 avril 2026 (épisodes 2192) : Noor ne parvient pas à pardonner sa mère. Maud regrette sa décision hâtive. Karim est obligé de mentir pour sa réputation.

Mercredi 29 avril 2026 (épisode 2193) : Samuel compte bien renouer avec son passé. Jean, un nouvel infirmier, a un effet magnétique sur ses collègues. Soizic et Bruno passent aux confessions.

Jeudi 30 avril 2026 (épisode 2194) : Samuel fait face à la concurrence. Leïla en apprend plus sur la vie de Soraya. Audrey accepte de prendre part à la nouvelle activité de Damien.

Vendredi 1er mai 2026 (épisode 2195) : Jean parvient à se faire inviter chez les Daunier. Le corps de Soraya parle à sa place. Une visite en prison renforce la culpabilité de Violette.



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VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 27 avril au 1er mai 2026

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…