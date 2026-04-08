C à vous du 8 avril 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 8 avril 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔵 “Quand les populistes trahissent le peuple”, Jean-François Copé, maire LR de Meaux, alerte sur les partis populistes à l’approche de 2027 dans un nouveau livre publié aux éditions Plon.

🔵 Iran : retour en France des otages Cécile Kohler et Jacques Paris, Trump accepte un cessez-le-feu de deux semaines… On en parle avec Chirinne Ardakani, avocate des familles de Cécile Kohler et de Jacques Paris et Delphine Minoui du journal “Le Figaro”



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🔵 Dans la suite de C à vous :

📖 Maud Ankaoua, pour le livre “Tu m’avais promis” aux éditions Eyrolles

🎭 Malik Bentalha & Sossam, pour le Marrakech Comedy Festival qui se

déroulera du 4 au 6 juin

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 8 avril 2026 à 19h sur France 5.