Un Si Grand Soleil Spoiler : Henri Beaulieu prêt à enlever Marc ! (épisode du 13 avril)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1899 du 13 avril 2026 – On peut dire que les Beaulieu ne sont vraiment pas nets dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, après avoir enlevé et séquestré Dimitri, ils cambriolent la boutique d’Alix pour trouver qui a acheté la caméra Super 8 !


Un Si Grand Soleil Spoiler : Henri Beaulieu prêt à enlever Marc ! (épisode du 13 avril)
Capture FTV


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Les Beaulieu découvrent alors que l’acheteur n’est autre que Marc Moore, journaliste chez Midi Libre. Alix, inquiète après que son alarme se soit déclenchée, découvre que quelqu’un est entré par effraction dans la boutique, mais étrangement il ne manque ni objet ni argent. Sur conseil d’Ulysse, elle se rend quand même au commissariat pour porter plainte.

De son côté, Dimitri a été relâché et il ne compte pas porter plainte… Il dit tout à Claire, inquiète pour son ami.

Mais c’est Marc qui est désormais en danger… Henri l’observe à sa sortie du travail, prêt à le kidnapper à son tour !


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