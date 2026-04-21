Demain Nous Appartient spoiler : quel est le secret de Leïla ? Réponse ! (22 avril 2026)



Publicité





Demain nous appartient spoiler – Que cache Leïla et pourquoi s’est-elle faite passer pour morte depuis plus de 6 ans dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient » ? Demain, dans l’épisode du mercredi 22 avril, Leïla est avec Martin et elle lui explique qu’elle a envie de revenir dans la vie de ses filles, et dans celle de Samuel.











Publicité





Martin lui reproche d’avoir surveillé Samuel : elle s’est mise en danger en lui sauvant la vie. Leïla lui rappelle que si elle est revenue, c’est parce que c’est lui qui l’a appelée quand Noor a été harcelée avec une vidéo d’elle !

Pour Martin, Leïla est toujours en danger. Mais elle lui assure que la bande de Corkas et ses complices sont hors d’état de nuire et ne peuvent plus rien contre elle. C’est donc à cause de Corkas et un certain Régis que Leïla, en danger de mort, a du orchestrer sa fausse mort et fuir hors de France pendant toutes ces années.

Leïla explique à Martin qu’elle ne supporte plus de voir ses filles refaire leur vie sans elle. Elle veut revenir, même si elle s’inquiète de leur réaction quand elles découvriront la vérité. Martin lui rappelle qu’elle va se remettre en danger si elle fait ça…



Publicité





De son côté, Martin décide de tout raconter à Raphaëlle. Il y a 5 ans, Leïla était menacée de mort suite au testament de Michaël Corkas, qu’elle a aidé. La seule solution a été de la faire passer pour morte, y compris auprès de ses enfants. Elle a été ex-filtrée en Islande, où elle a refait sa vie.

Et alors qu’il se recueille au cimetière, Samuel se retrouve face à Leïla ! Elle lui dit qu’elle est désolée, elle n’avait pas le choix, et prend la fuite !

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoilers : l’espoir de Samuel, Diane fait parler, les résumés jusqu’au 8 mai 2026

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.