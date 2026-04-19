Demain Nous Appartient spoilers : l’espoir de Samuel, Diane fait parler, les résumés jusqu’au 8 mai 2026

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Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 8 mai 2026 – Que va-t-il se passer en mai dans votre série quotidienne sétoise « Demain nous appartient » ? Comme chaque semaine, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 4 au vendredi 8 mai 2026.











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On peut déjà vous dire que Diane va faire parler au lycée après la découverte de son compte sur Paradise… L’adolescent est dans la tourmente.

Pendant ce temps là, Samuel se rapproche de Leïla et garde l’espoir de raviver la flamme du passé. Mais est-ce encore possible ?

Quant à Manny, il fait son retour à Sète et on peut dire que ce n’est pas du goût de tout le monde.



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Les résumés de DNA du 4 au 8 mai 2026

Lundi 4 mai 2026 (épisode 2096) : La vie privée de Diane est déballée sur la place publique. L’emménagement de Soizic devient plus ludique que prévu ! Une photo de Diego crée polémique.

Mardi 5 mai 2026 (épisode 2097) : Jean continue de jouer de ses charmes. Le retour de Manny ne ravit pas tout le monde. Le compte Paradise de Diane divise.

Mercredi 6 mai 2026 (épisode 2098) : Une fuite de mail met Victor dans l’embarras. Benny ne veut plus se faire mener en bateau. Avec sa nouvelle initiative, Marceau prend son pied.

Jeudi 7 mai 2026 (épisode 2099) : Vis-à-vis de Jean, Manon passe à l’attaque. Violette se recentre sur les choses simples. Samuel et Leïla se rapprochent.

Vendredi 8 mai 2026 (épisode 2100) : William s’en prend à Jean. Marguerite a plus d’un tour dans son sac… Samuel s’accroche à un passé révolu.

Demain nous appartient spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Demain nous appartient » :

du 20 au 24 avril 2026 en cliquant ICI

du 27 avril au 1er mai 2026 en cliquant ICI

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…