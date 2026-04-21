Enquête de santé du 21 avril 2026 : sommaire et invités du numéro inédit ce soir sur France 5

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Enquête de santé du 21 avril 2026, le sommaire Ce mardi soir, Marina Carrère d’Encausse vous donne rendez-vous dès 21h sur France 5 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête de santé ». Aujourd’hui, l’émission a pour thème « Insomnie : à la recherche du sommeil perdu ».





A suivre dès 21h sur France 5, puis en replay et en streaming sur france.tv.







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Enquête de santé du 21 avril 2026 : votre émission en résumé « Recherche médecin désespérément »

Enquête de santé consacre une soirée spéciale à l’insomnie. Le documentaire de Laure Leibovitz explore en profondeur ce trouble du sommeil. Il sera suivi d’un débat en public animé par Marina Carrère d’Encausse, entourée d’experts, tandis qu’Enora Malagré relayera les témoignages de personnes concernées.

Compter les moutons, fixer le plafond au cœur de la nuit… chacun a déjà connu une nuit agitée. Mais pour Claire, Véronique et Annick, ces difficultés sont quotidiennes. Comme près de 8 millions de Français, elles souffrent d’insomnie chronique.



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Hypervigilance, anxiété, fatigue extrême… souvent d’origine psychologique, ce trouble peut devenir un véritable calvaire. D’autant qu’il augmente les risques d’obésité, de diabète, d’infarctus ou encore d’AVC, mettant ainsi la santé en péril.

En cinquante ans, notre temps de sommeil a diminué en moyenne d’une heure et demie. Et avec l’âge, sa qualité tend à se détériorer. Stress, mauvaise alimentation, usage excessif des écrans ou manque d’activité physique : autant de facteurs qui favorisent l’installation d’insomnies chroniques. Dans certains cas, elles sont liées à des pathologies comme le syndrome des jambes sans repos, capable de priver de sommeil de façon extrême.

Pour tenter de retrouver le repos, certains ont recours aux médicaments. Patricia en est un exemple : insomniaque depuis plus de quarante ans, elle a développé une dépendance aux somnifères et suit aujourd’hui un programme de sevrage pour s’en libérer.

Le sommeil conserve encore bien des mystères, mais la recherche progresse. Nouveaux traitements, thérapies comportementales, cures thermales ou encore cryothérapie : quelles solutions sont réellement efficaces contre l’insomnie ?

Le film de Laure Leibovitz sera suivi d’un débat en public animé par Marina Carrère d’Encausse, accompagnée d’Enora Malagré.

Les invités

Dr Jonathan Taieb, médecin du sommeil

Dr Véronique Lefevre des Noëttes, psychiatre en gériatrie, autrice de Bonne nuit, bonne santé ! (Éditions du Rocher)

Dr Marine Colombel, psychiatre spécialisée en thérapie comportementale, autrice de Neuroplantes (Marabout)

« Enquête de santé », c’est ce soir dès 21h sur France 5.