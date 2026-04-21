« Scènes de ménages » du 21 avril 2026 : ce soir le prime spécial 15 ans « Enfin réunis » (extrait vidéo)

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« Scènes de ménages, 15 ans : enfin réunis ! » du 21 avril 2026 – Ce lundi soir, M6 rediffuse le prime de « Scènes de ménages » intitulé « Enfin réunis ». Un prime exceptionnel au cours duquel les couples se rencontrent pour la première fois !





A voir ou revoir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur M6+.







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« Scènes de ménages » du 14 février 2025

Pour la toute première fois, tous les couples sont réunis en un seul et même lieu ! Le temps d’un week-end, ils se retrouvent au mariage de Charlotte et Damien, une fête qui les amène à réfléchir à leur propre histoire et à célébrer l’amour sous toutes ses formes.

Entre déclarations enflammées et doutes inattendus, cette journée promet d’être riche en émotions, entre moments romantiques, souvenirs chargés de nostalgie et échanges aussi surprenants qu’intenses. Et bien sûr, impossible d’échapper à la photo de groupe… où chacun tentera d’arborer son plus beau sourire… ou presque !



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Le casting

Avec Valérie KARSENTI (Liliane), Frédéric BOURALY (José), Gérard HERNANDEZ (Raymond), Anne-Elisabeth BLATEAU (Emma), David MORA (Fabien), Amélie ETASSE (Camille), Grégoire BONNET (Philippe), Claire CHUST (Leslie), Vinnie DARGAUD (Léo), Claudia MONGUMU (Louise), Ryad BAXX (Jalil), Élodie Poux (Alice), Majid BERHILA (Sofiane)

Extrait vidéo