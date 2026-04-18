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Grands Reportages du 18 avril 2026, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











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Grands Reportages du 18 avril 2026 : au sommaire ce samedi

Dès 13h40 : « La tentation d’une île – Episode 2 » (inédit)

Des îles désertes aux repaires de pirates, des rivages lointains aux plages de sable fin jusqu’aux îlots proches de nos côtes, l’univers insulaire continue de fasciner. En quête de tranquillité, d’un cadre atypique pour lancer un gîte ou célébrer un mariage, de nombreux Français cèdent encore à l’appel des îles. Mais derrière ce décor de carte postale, le quotidien se révèle souvent plus exigeant : démarches administratives complexes, difficultés d’approvisionnement, afflux touristique et parfois un profond sentiment d’isolement. En Grèce, en Norvège, aux Baléares ou au large de la Bretagne, nous avons suivi pendant près d’un an des Français qui ont choisi de succomber à cette vie à part. Une série inédite en trois épisodes.

Et à 14h50 : « Astuces et combines pour des vacances pas chères » (rediffusion)



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Les Français accordent une place essentielle à leurs vacances. En été, celles-ci représentent en moyenne un budget de 2 000 euros par foyer. Beaucoup de familles mettent ainsi de l’argent de côté toute l’année pour s’offrir des souvenirs mémorables. Découverte, aventure, évasion ou simple déconnexion : chacun vit ses vacances à sa manière. Mais une tendance se confirme : de plus en plus de Français choisissent de partir à moindre coût. Pendant plusieurs semaines, une équipe de « Grands Reportages » a suivi des familles ayant fait le choix de vacances économiques, où l’objectif reste le même : se faire plaisir malgré un budget serré.