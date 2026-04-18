Les 12 coups de midi du 18 avril 2026 : à la veille de son abandon, quels gains pour Cyprien ?

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Les 12 coups de midi du 18 avril 2026, 211ème victoire de Cyprien – Cyprien a signé une ultime victoire et s’est qualifié pour sa toute dernière participation ce samedi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a remporté 2000 euros aujourd’hui, il s’agit donc de ses derniers gains puisqu’il abandonnera demain midi.











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Les 12 coups de midi du 18 avril, dernière victoire de Cyprien

La cagnotte personnelle de Cyprien s’achève donc au score de 861 337 euros de gains et cadeaux.

Du côté de l’étoile mystérieuse, on a 5 indices : le château de Fontainebleau en photo de fond, des chaussons de ballet (danse classique), un test de grossesse, une clé plate, et une machine à tatouer. Et on peut déjà vous dire qu’un nouvel indice va apparaitre en haut à droite : une grappe de raisin !

Rappelons que l’ensemble des indices converge de façon cohérente vers Pio Marmaï : le test de grossesse renvoie à son rôle dans « Un heureux événement » centré sur la maternité ; la clé plate fait écho à son passé à la tête d’un garage de motos ; le château de Fontainebleau évoque sa présence dans « Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan » ; enfin, les chaussons de ballet rappellent le film « En corps », qui se déroule dans l’univers de la danse.



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Noms déjà proposés : Pierre Garnier, Louis de Funès, Benjamin Biolay, Natalie Portman

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 18 avril

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+