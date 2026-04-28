Ici tout commence : Charlie Loiselier et Mentissa rejoignent le casting de la série de TF1

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Bonne nouvelle pour les fans de « Ici tout commence » ! Selon les infos de Télé Star, la série quotidienne de TF1 s’apprête à accueillir deux nouvelles figures bien connues du public dès le mois de juin prochain : Charlie Loiselier et la chanteuse Mentissa.











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Charlie Loiselier, vu dans « Tout pour la lumière » l’an dernier, fera son arrivée dans le rôle de Solenn, la sœur d’Alice Wiesberg. Un personnage qui promet déjà de faire des étincelles à Calvières ! En effet, l’arrivée de Solenn va profondément bouleverser le quotidien d’Alice. Tout oppose les deux sœurs, qui n’ont visiblement rien en commun. Entre tensions familiales, secrets et confrontations, cette intrigue devrait rapidement captiver les téléspectateurs et apporter un nouveau souffle à la série.

De son côté, Mentissa apparaîtra dans son propre rôle à l’occasion d’un événement inédit : un festival de musique organisé à Calvières. La chanteuse participera à cette arche narrative le temps de quelques épisodes, diffusés également en juin sur TF1. Sa venue devrait apporter une touche musicale et festive à l’intrigue, tout en créant de nouvelles interactions avec les personnages emblématiques de la série.

Avec ces deux arrivées très attendues, Ici tout commence continue de surprendre et de se renouveler, en mêlant habilement fiction et personnalités issues du monde artistique.



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Rendez-vous en juin sur TF1 pour découvrir ces nouvelles intrigues !

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