Plus belle la vie spoiler : quel verdict pour Félix ? Réponse et gros rebondissement ! (29 avril 2026)

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Plus belle la vie en avance du 29 avril 2026 – Quel va être le verdict du procès de Félix Arnaud demain dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? On peut déjà vous révéler que dans l’épisode du mercredi 29 avril 2026, Félix va être finalement acquitté !











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Le président de la cour d’assise fait son entrée dans le tribunal et demande à l’accusé de se lever. Il annonce à Félix Arnaud que faute de preuves suffisantes de sa culpabilité, il est reconnu non coupable et acquitté au bénéfice du doute. Il va passer la prison pour sa levée d’écrou et il retrouvera ensuite sa liberté !

Ulysse et Luna sont soulagés et très heureux pour Félix. Mais ce dernier regrette de ne pas avoir été réellement innocenté et que le meurtrier de Fabrice Gallieni n’ait pas été démasqué. Mais Ulysse confie à Félix que la vérité est sur le point d’éclater… Il se rend ensuite au cabinet médical pour parler librement de ses problèmes d’addiction et sur son mal-être auprès de Léa. Elle lui révèle que c’est Apolline qui l’a découvert inconscient au Pavillon des Fleurs et qu’elle l’a appelée…



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Et effectivement au commissariat, Idriss procède à l’arrestation et à l’interrogatoire de Simon. Il a trouvé des balles chez lui, qui correspondent à celle déposé chez Ulysse Kepler pour le menacer. Et les poils de chien retrouvé chez Félix Arnaud au moment de la perquisition, inexpliqués à l’époque car il n’a jamais eu de chien, correspondent au chien de Simon ! Ce dernier réclame un avocat mais tout l’accuse désormais du meurtre de Fabrice et des preuves placées chez Félix pour le faire accuser.

Pendant ce temps là, Ulysse et Luna attendent Félix à sa sortie de prison. Ulysse les invite tous deux au restaurant tandis que Luna lui propose de loger chez elle le temps de lui avoir une place dans une résidence. Félix est heureux et Ulysse aussi.