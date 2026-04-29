Ici Tout Commence spoiler : que va décider Noé ? Qui va gagner la finale ? Réponses ! (30 avril)

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Ici tout commence spoiler – Noé va-t-il accepter la proposition d’Emmanuel demain dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? On a déjà la réponse ! Demain, dans l’épisode du jeudi 20 avril, Noé accepte de concourir avec Charlène en finale du concours de jeunes talents.











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Il est donc son commis et promet à Teyssier de tout donner pour que Charlène soit sacrée gagnante ! Au moment de donner le coup d’envoi de la finale, Claire Guinot donne le sujet : Mehdi et Charlène devront chacun créer une pâtisserie sur le thème du secret. Ils ont 5h et ne pourront utiliser que 10 ingrédients maximum à prendre en un seul aller/retour à l’économat.

Si Mehdi peine à trouver une idée, Fleur l’aide du mieux qu’elle peut. De son côté, Charlène s’appuie sur Noé et sur les conseils de son père. Mais Teyssier peine à faire confiance à son fils…

En fin de journée, après la dégustation, Claire annonce la victoire de… Charlène Teyssier ! Grâce à des investisseurs, la fille d’Emmanuel va pouvoir ouvrir sa propre pâtisserie. Elle est folle de joie et très émue.



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