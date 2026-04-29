The Power du 29 avril 2026 : que va décider Julien ? Qui sera éliminé ? Réponses (résumé, spoiler + replay épisode 32)

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The Power, résumé détaillé de l’épisode 32 du mercredi 29 avril 2026 – C’est parti pour l’épisode 32 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Kaos a organisé une soirée Crazy Circus et que le Power Player a choisi de mettre Damien et Laura en clowns.











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Laura est énervée, elle se demande toujours si Jonathan est le Power Player. Mais son plan marche à merveille, tout le monde pense que c’est bien lui et personne ne soupçonne Julien !

Le lendemain, Enzo pense que Jonathan est le complice du Power Player et il veut trouver qui il protège.

Kaos réunit les joueurs et leur annonce que le Power Player leur a réservé une surprise « rafraichissante ». Il s’agit d’un sceau de glace et c’est pour… Laura !



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C’est l’heure de la cérémonie d’élimination, tout le monde se prépare. Mais au moment de la cérémonie, Kaos annonce que rien ne va se passer comme prévu ! Il demande à tout le monde de partir pour faire une proposition au Power Player. Julien s’inquiète ! Kaos lui annonce que s’il n’est pas démasqué, il lui propose de conserver son pouvoir et rester Power Player une semaine supplémentaire avec le même complice. Et en cas de victoires, ils iront en finale ! Sauf qu’en cas de défaite, il sera éliminé directement.

SPOILER que va décider Julien ?

Dans l’épisode de demain, Julien décide d’accepter la proposition de Kaos, il veut prendre le risque pour être un grand Power Player et décrocher sa place en finale ! Place ensuite à la cérémonie. Les joueurs votent et Kaos annonce ensuite le deal donné au Power Player. Julien n’est pas démasqué, la majorité des joueurs ayant voté contre Jonathan. Kaos annonce que 3 players seront sur la roue et 2 seront éliminés ! C’est Julien qui a du choisir les 3 players : Barbara, Beverly et Benoit ! La roue tourne, Barbara est la première éliminée. Beverly est éliminée au second tour, Benoit est sauvé !

The Power, le replay du 29 avril

Si vous avez manqué l’épisode 32 ce mercredi 29 avril 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 30 avril à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 33.