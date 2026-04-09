Ici Tout Commence spoiler : qui Teyssier va-t-il coacher au concours ? Réponse ! (vidéo épisode du 14 avril)

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Ici tout commence spoiler – Qui Emmanuel Teyssier va-t-il coacher pour le concours de jeunes talents de la pâtisserie dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Alors que Bérénice espérait être coachée par son beau-frère après lui avoir prouvé à plusieurs reprises qu’elle était talentueuse, Emmanuel va refuser…











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Et pour cause, sa fille Charlène, aujourd’hui cheffe pâtissière dans un palace parisien, a décidé de participer au concours et Emmanuel compte bien la coacher ! Charlène est déterminée à remporter la victoire.

Charlène n’est pas revenue seule à l’institut, elle a ramené Noé, un commis et ami. Et on peut déjà vous dire qu’Emmanuel ne semble pas vraiment apprécier Noé… Il le remet rapidement à sa place.

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1414 du 14 avril 2026 : Emmanuel va coacher Charlène

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